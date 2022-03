Les organisateurs du concours Eurovision de la chanson qui se déroulera en mai en Italie l’ont confirmé lundi : si la Russie a été exclue, l’Ukraine participera bien à l’événement. La délégation ukrainienne a rempli les démarches nécessaires, notamment en envoyant à temps tous les documents requis.

Kalush Orchestra représentera donc son pays avec une berceuse rap chantée en ukrainien : “Stefania”. Le titre contient des éléments de musique traditionnelle ukrainienne et le texte résonnera d’une manière particulière alors que des centaines de milliers d’Ukrainiens sont contraints de prendre la route de l’exil pour échapper aux combats. Les paroles de la chanson disent notamment : “Je retrouverai toujours mon chemin vers la maison même si toutes les routes sont détruites”.





La participation de l’Ukraine au 66e concours organisé cette année à Turin suite à la victoire de Maneskin l’an dernier, ne fait pas les affaires des autres participants. Du moins sur le papier. En effet, le candidat ukrainien a la faveur de tous les bookmakers. Il caracole en tête de tous les sites de paris, à des années-lumière de tous les autres, sauf peut-être l’Italie. Que ce soit sur 1XBet ou sur BetWinner, le représentant de Kiev est à 2,34 contre 1. L’Italie suit à 3,5 contre 1 et la Suède est déjà “reléguée” à 10,5 contre 1. Même trio de tête sur Unibet mais avec l’Ukraine à 1,7 contre 1, l’Italie à 4,75 et la Suède à 8 contre 1. L’affaire semble pliée d’avance même s’il convient de rappeler qu’il y a des votes, à la fois de jurés et du public, et que ceux-ci peuvent réserver des surprises.

Pour Jérémie Makiese, le vent semble avoir tourné. Notre représentant belge que les bookmakers classaient 10e, n’a plus trop leurs faveurs. Sur Unibet, il est 12e mais à 51 contre 1…