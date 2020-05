Le chasseur de primes va revenir dans la saison 2 de The Mandalorian.

Après le fameux "Luke, je suis ton père" qui continue d’animer toutes les réunions des fans de Star Wars, une autre relation familiale pourrait bien égayer les longues soirées de tous ceux qui aiment s’évader "dans une galaxie lointaine, très lointaine".

Selon The Hollywood Reporter, la deuxième saison de The Mandalorian, sur Disney +, sera marquée par le retour d’un personnage bien connu et assez populaire : Boba Fett. Et même si le chasseur de primes le plus célèbre de Star Wars ne devrait y tenir qu’un petit rôle, il sera marquant… pour des raisons nullement liées à la série. D’après le média spécialisé, Boba Fett sera incarné par Temuera Morrison, qui possède l’étrange particularité d’avoir joué, en 2002, dans l’épisode II de Star Wars, L’attaque des clones, Jango Fett. À savoir le… père de Boba Fett.

Décidément, les relations familiales ne sont jamais simples dans l’univers de Star Wars. Mais bon, vu que Boba Fett porte un casque tout le temps, cela ne devrait pas trop porter à confusion lors de la diffusion de la deuxième saison, à partir d’octobre.