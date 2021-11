D’ici quelques mois,fera son retour sur le petit écran pour une douzième saison. Celui-ci se fera toutefois sans l’un de ses visages phares, Michel Sarran, écarté par M6. L’aventure télévisuelle du chef toulousain est toutefois loin de se terminer puisqu’il a été annoncé au casting d’, le feuilleton quotidien de TF1.

“Sarah Farahmand, la productrice, m’a fait cette proposition. Et j’avoue avoir moi-même été surpris. Mais touché et excité à l’idée de faire quelque chose de différent”, explique au Parisien celui qui incarnera son propre rôle dans la série et présidera un jury chargé d’élire le meilleur institut de cuisine. “L’idée d’être moi-même, d’incarner ce que je suis dans la vie, me plaisait beaucoup. Surtout dans un institut de cuisine, où je suis président d’un jury. Ce qui n’est pas loin de la réalité puisque, pendant le tournage, je vais devoir faire une pause pour aller remettre un prix.”