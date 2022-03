Originaire du nord de la France, Olympe fait partie des candidats marquants de The Voice, la plus belle voix. Son talent n’est pas passé inaperçu dans la deuxième saison du télécrochet. La preuve, il a terminé finaliste de sa promotion et a vu s’ouvrir à lui les portes de maisons de disques. Malheureusement, celui qui a évolué dans l’équipe de Jenifer ne s’est pas réellement retrouvé dans les chansons de ses précédents albums. "On m’a un peu donné ce qui prenait la poussière dans les tiroirs depuis longtemps", dit-il. "Certaines personnes m’ont même envoyé des messages pour me dire qu’elles arrêtaient de me suivre car ce que je faisais était très différent de ce qu’elles avaient entendu dans The Voice, c’est-à-dire des chansons remises à ma sauce."