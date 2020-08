Au petit matin déjà, alors que nous nous apprêtons à franchir les portes de l’hôtel Pairi Daiza Resort, l’air est pesant. Les bulletins météo annoncent une journée caniculaire. Un conseil nous est donc donné : "lors de votre visite dans le parc, n’oubliez pas de bien vous hydrater". Après nous être désinfectés les mains avec du gel hydroalcoolique, nous prenons doucement la direction du domaine des orangs-outans de Sumatra…

Si le père orang-outan, reconnaissable à son" masque" (les joues et la barbe qui se développent lorsqu’il atteint un certain âge), est déjà debout, la mère et son petit, dans les bras l’un de l’autre, terminent leur nuit à l’ombre. Le regard des quelques visiteurs, qui ont la chance de circuler dans le parc avant l’heure d’ouverture officielle, les réveille tout en douceur. Ils semblent intrigués par cette visite matinale. Le petit orang-outan quitte alors les bras de sa mère pour se diriger vers la vitre qui le sépare du public. "Il a une tête d’ange mais, en réalité, c’est un petit monstre !", nous dit Chloé, soigneuse du parc animalier. En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, le petit a uriné sur les vitres de son enclos. "Je vous l’avais dit ! Il nous prépare, à chaque fois, de belles surprises ! (rires)"

Avec le temps, la jeune femme a réussi à apprivoiser les orangs-outans desquels elle s’occupe au quotidien. "Ils ne sont pas méchants mais ils ont une grande force et ça peut les rendre dangereux. En plus, ils adorent jouer avec les dents. Une morsure n’est donc pas à exclure lorsque vous les approchez de trop près", dit-elle. Pour les occuper pendant toute la journée, les soigneurs utilisent différents outils comme des jouets ou encore des bâtons avec, à la clé, de la nourriture. "L’orang-outan est un animal très intelligent. Ça lui arrive aussi de reproduire nos mouvements. Un jour, le père orang-outan m’a vu nettoyer les vitres. Il a attrapé une éponge qui traînait et en a fait de même ! (rires)"

En ces moments de fortes chaleurs, il est important qu’ils s’hydratent un maximum. De l’autre côté de la vitre, Chloé leur lance des bouts de concombre, légume connu pour sa grande teneur en eau. Tous regroupés, ils attrapent au vol les petits bouts lancés par la soigneuse. "La maman est très gourmande. Elle essaie toujours de voler les bouts des autres", dit-elle avant d’ajouter qu’au parc, les légumes de saison sont privilégiés pour l’alimentation des orangs-outans.