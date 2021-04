Dans le cadre du retour d’Expédition Pairi Daiza sur RTL-TVI, Fabian, un Saint-Ghislainois de 38 ans, a été choisi pour partir en immersion dans le parc animalier de Brugelette.

Véritable fan des animaux et habitué de Pairi Daiza, Fabian, un magicien et commercial originaire de Saint-Ghislain, a toujours rêvé de devenir soigneur d’un jour au parc animalier de Brugelette. Lorsque la production d’Expédition Pairi Daiza, émission qui reprend ce dimanche sur RTL-TVI, lui téléphone un beau jour pour l’inviter à participer à l’expérience, l’homme de 38 ans voit son vœu s’exhaucer. Il ne reste plus pour lui qu’à compter les nuits avant de franchir les portes du parc qui ne sont, pour la première fois, pas celles d’un simple visiteur…