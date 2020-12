Les fans inconditionnels du programme présenté par Nagui, "N'oubliez pas les paroles" l'auront remarqué au début du mois de décembre : Fabien Haimovici, le choriste de l'émission musicale, s'est absenté pendant plus d'une semaine du plateau. Remontons au 1er décembre 2020, date de sa disparition soudaine. Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont inquiétés de ne pas retrouver Fabien Haimovici à l’écran et à sa place derrière le micro pendant plusieurs émissions d’affilée.

Le choriste, élément indissociable de l'émission de Nagui, manque aux téléspectateurs qui le font ressentir en commentaires sur les pages associées à l'émission phare de France 2. On pouvait y lire des commentaires tels que : “Fabien revient quand ? C’est long”, “Je préfère la voix de Fabien, il revient quand ?”, “Merde Fabien n’est pas là”, “Je veux le retour de Fabien”, pouvait-on lire sur différents réseaux sociaux comme Twitter.

Le 9 décembre, le choriste était de retour derrière le micro sans toutefois expliquer les raisons de son absence sur plusieurs tournages. En vacances ? Touché par le coronavirus ? Pause-carrière ? Les interrogations les plus folles envahissaient les nombreux fans de "N'oubliez pas les paroles".

Face à ce questionnement sans cesse grandissant, Fabien Haimovici a accepté d’expliquer son absence pour le magazine Télé-Loisirs. “Ça fait plaisir ! Ça flatte un peu l’ego. C’est agréable de se sentir aimé et de manquer aux gens”, explique d’abord le musicien qui calme ensuite les ardeurs en expliquant avoir simplement raté... une journée de tournage : “Certains ont l'impression que je me suis absenté longtemps, mais il faut savoir que c’était juste le temps d'une journée de tournage ! Comme on tourne 14 émissions en une journée, en bout de course, ça faisait un peu plus d’une semaine d'absence à l'antenne.”

Un jour de congé pour se reposer et oublier son rôle de choriste ? Pas du tout, Fabian devait aller faire plaisir à un chanteur qui a besoin de ses talents. "Certains pensaient que j’étais malade, mais non : j’étais partie faire une répétition avec Bénabar !”, conclut-il auprès de Télé Loisirs.