Sur Twitter, Wendy Bouchard a annoncé ce matin qu'elle présentera son émission sans son acolyte. "Chers tous. Rendez-vous demain sur Europe 1, mais sans Fabien Lecoeuvre. Ses propos, envers Hoshi et sur le physique des artistes m’ont, comme vous, profondément choquée" Et de conclure: "C’est précisément parce qu’elle transcende nos différences que la musique est belle et universelle." Europe 1 a donc décidé qu'il ne sera plus à l'antenne "pour l'instant".

Fabien Lecœuvre, invité de la web radio Arts-Media, a en effet fait une déclaration qui n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Même les stars (Patrick Bruel, M. Pokora, Pascal Obispo, Hugo Clément ou encore Stéphanie Fugain, etc.) soutiennent Hoshi. "Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes ? Quand vous regardez Hoshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous ? Elle est effrayante ! Qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes comme Vanessa Paradis, Vartan ou Sheila à vingt ans !" Et de poursuivre: "Pour revendre du disque, il faut des beaux. Calogero, il donnerait sa chanson à un équivalent de Johnny Hallyday, il vendrait quatre fois ce qu'il vend. Et c'est un gros vendeur, Calogero ! Christophe Maé, il est sexe, il plaît aux filles, et il se met un bouc de chèvre ! Florent Pagny, pareil ! Ils s'enlèvent la clientèle féminine, ils s'enlaidissent ! Kendji Girac, pourquoi il se met cette barbe de mec de 45 ans ?".

Hoshi: "C’est à cause de gens comme vous que des jeunes abandonnent leur rêve, pas à cause des maisons de disque"

Face à cette vive polémique, Fabien Lecœuvre a fait son mea culpa sur Twitter: "Bonsoir Hoshi, Mille excuses pour ces propos maladroits sortis de leur contexte et qui ont pu te blesser. Je relatais simplement une différence d’époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention aux physiques des artistes qu’aujourd’hui". Des excuses qui ont provoqué une nouvelle colère de la chanteuse: "Mais c’est une blague en fait ? Vous êtes encore en train de parler de mon physique. Hallucinant. C’est à cause de gens comme vous que des jeunes abandonnent leur rêve, pas à cause des maisons de disque"

"Tout ça est instrumentalisé": Lecoeuvre dénonce une "haine"

Ce jeudi, sur RTL, Fabien Lecoeuvre a réagi en tentant d'expliquer ses propos. "lI faut recontextualiser les choses. On m'interrogeait sur un article du Monde qui s'appelait La beauté influence-t-elle la réussite ? A cela, j'ai répondu oui mais parce qu'il y a énormément de contre exemples de gens qui ont du talent, et certains avaient de la beauté et d'autres par forcément et réussissaient quand même." Et d'ajouter: "Après, j'ai réagi à un autre article de L'Obs qui se demandait s'il fallait être sexy aujourd'hui pour réussir. J'ai encore dit oui mais pas que ! C'était un débat sur le hier et le aujourd'hui dans la chanson. J'expliquais qu'aujourd'hui il y a très très peu d'artistes stars qui sont aussi des interprètes..."

"J'étais dans une explication mais je me suis pris les pieds dans le tapis"

Des explications qui n'ont pas plus au présentateur Pascal Praud. L'agent des stars a donc fini par reconnaitre avoir "été maladroit". "C'est un dérapage ! J'étais dans une explication mais je me suis pris les pieds dans le tapis. a-t-il expliqué sur RTL ce matin. C'est aussi simple que ça ! Mon erreur est d'avoir pris des exemples d'aujourd'hui. Des fois dans des explications, ça peut arriver, on peut déraper. Mais on ne peut pas mettre en cause le sérieux de mon travail, les livres que j'ai écrits en témoignent". Agacé, Fabien Lacoeuvre en a profité pour dénoncer "une espèce de haine". "Tout ça est instrumentalisé, vous imaginez, a assuré celui qui a demandé à Hoshi de lui envoyer un poster pour qu'il l'accroche dans son bureau (ultime provocation aux yeux de la chanteuse). Les grands spécialistes aujourd'hui sur les réseaux qui instrumentalisent et qui me donnent tous les défauts de la Terre. L'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas nuancé les choses. (...) Qui peut me jeter la pierre ? Qui n'a pas dérapé dans sa carrière ? Ça peut arriver, il n'y a pas de conséquences fâcheuses !"