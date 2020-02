Yassine Sellika, nouveau substitut du procureur du Roi, fait son apparition dans Face au juge sur RTL-TVI.

Suite aux bons chiffres réalisés l’an dernier, Face au juge rempile pour une sixième saison sur RTL-TVI. L’émission présentée par Julie Denayer emmène les téléspectateurs dans l’envers du décor de la justice, dans les tribunaux de Bruxelles, Verviers et Visé. Mais également au parquet de la capitale belge afin d’assister aux auditions des prévenus qui sont présentés aux substituts du procureur du Roi. Les caméras de la chaîne privée suivront le quotidien d’un de ces derniers, Yassine Sellika, un nouveau venu. Ancien de la section famille-jeunesse, celui-ci ne mâche pas ses mots lors des auditions. "Au début, les caméras me mettaient mal à l’aise. Mais, ensuite, j’en ai fait abstraction. Ce que vous voyez à l’écran, c’est moi. J’ai essayé d’être le plus authentique possible. Je ne surjoue pas", explique-t-il. "Mon rôle, c’est un peu celui du méchant. Je dois accentuer ce côté rentre-dedans parce que je crois aux vertus de l’électrochoc. Il y a là l’occasion que la personne en face soit réceptive. Ça permet d’avoir son attention."

Qu’est ce qui vous a motivé à participer à Face au juge ?