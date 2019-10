L'annonce de la reprise par RMC Story de Faites entrer l'accusé, émission diffusée depuis 2000 sur France 2, a fait l'effet d'une bombe. Notamment auprès des deux présentateurs historiques du programme qui ont confié leur étonnement, ou plutôt leur agacement, auprès de nos confrères du journal Le Parisien.

Lantieri a ainsi appris la nouvelle via le journaliste qui l'a contactée. "C'est absolument désolant", a répondu celle qui est aux commandes de l'émission depuis 2011 et qui se dit "choquée". "Je ne comprends pas pourquoi France Télévisions laisse filer une marque aussi emblématique du service public", ajoute-t-elle, précisant qu'elle allait saisir ses avocats.

Le déménagement du magazine de faits divers pousse la présentatrice vers la sortie puisque les nouveaux numéros seront tournés avec un autre présentateur, qui n'a pas encore été choisi. Dominique Rizet, qui officie déjà sur BFMTV, grande soeur de RMC Story, devrait sauf surprise garder ses interventions dans la nouvelle version de l'émission.

Quant à Christophe Hondelatte, qui avait incarné le programme pendant près de dix ans, il n'a pas mâché ses mots non plus. "Je suis furieux de voir mes émissions cédées à RMC Story et je m'y opposerai par voie de droit", annonce-t-il, toujours dans Le Parisien. Il a précisé sur les réseaux sociaux qu'il ne ferait pas d'autres commentaires.