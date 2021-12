"Une saison historique", dixit Bj Scott, indémodable coach du télécrochet (présente 9 saisons sur 10) version noire, jaune et rouge. Le premier Blind de The Voice Belgique aura lieu ce soir à 20h20 sur La Une (RTBF) mais une des nouveautés majeures de cette saison anniversaire est que les épisodes sont disponibles en avant-première sur la plateforme Auvio 24 heures avant la diffusion à l'antenne. Et le moins qu'on puisse écrire est qu'après leur émission Best Of des 10 saisons, la RTBF a voulu marquer le coup pour ce lancement anniversaire. Avec le retour du public en live et non plus en virtuel.

Après un bref récapitulatif en images des anciens gagnants et figures emblématiques du télécrochet, Fanny Jandrain -qui remplace Maureen Loys, qui vient d'accoucher, à la présentation- en profite pour faire un clin d'oeil -un coup de fil en coulisses avant de monter sur scène- à sa comparse. "Je parle pas trop fort parce que mon petit vient juste de s'endormir juste là à côté, alors comment ça se passe Fanny?" L'animatrice rappelle qu'elle sera présente sur Twitch (autre nouveauté de cette année) et qu'elle sera de retours pour les Lives. "Tu nous manques!"