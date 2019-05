"J’ai eu deux années très difficiles, confesse - pour la première fois face caméra - Fanny Leeb dans Sept à huit sur TF1.

Je n’arrivais pas à trouver ma place, aussi bien en tant qu’artiste parce que c’était un milieu difficile. Je me remettais énormément en question. Je n’avais pas confiance en moi." Malgré la chimiothérapie, la chanteuse - vue dans The Voice - enregistre son nouvel album dont le premier single "Fearless" (sans peur) vient de sortir. "Ce cancer est arrivé et il a remis les pendules à l’heure, conclut celle qui a été diagnostiquée en décembre. Je me suis pris un coup de boomerang, mais clairement il m’a aidée. Je pense que pour la suite, je l’aime plus qu’avant." Une vraie leçon de courage et d’autodérision de la part de la fille de l’humoriste.