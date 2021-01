Les histoires de savants fous font partie des grands classiques de la littérature ou du cinéma. Mais peut-être conviendrait-il de s’intéresser de plus près aux chercheurs, très sérieux, auteurs d’études assez étonnantes, voire carrément farfelues. Comme ceux de l’Université de Pennsylvanie, qui viennent de publier leurs résultats dans la revue Personality and Individual Differences.

Ils ont en effet découvert, après une enquête auprès de 310 personnes, que les fans de films d’horreur, d’invasions extraterrestres et, surtout, de zombies, étaient bien mieux préparés que les autres à affronter le Covid-19.

"Je pense que les films de zombies, en particulier, possèdent des ressemblances - littéralement et symboliquement - avec la pandémie", explique le chercheur Coltan Scrivner, spécialisé dans la psychologie de l’horreur, à The Indian Express. "Par définition, les épidémies de zombies sont des pandémies. La cause en est presque toujours une sorte de contamination. Dans les films de zombies, les personnages apprennent à ne pas être infectés et essaient souvent de trouver un remède. En outre, ils découvrent à quoi le monde ressemble quand la société s’effondre ou ne fonctionne plus normalement. Bien que ce soit exagéré dans les films, cela ressemble d’une certaine manière aux vraies pandémies. Ils savent ce qu’il faut acheter en période de pandémie et ne sont pas surpris par les conséquences. En plus d’apprendre comment se comporter dans des conditions dangereuses, ils savent gérer leurs propres émotions."

On peut donc s’attendre à une ruée sur ce type de long métrage horrifique dans les jours qui viennent. Et cela, sans risquer de subir les moqueries ou les remarques désobligeantes : on n’est jamais trop bien préparé à affronter le coronavirus.