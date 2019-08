"Vivacité voulait faire vivre un peu plus le 8/9 durant les mois d’été, nous confie l’humoriste Jérôme de Warzée, actuellement en vacances. Cela fait 9 ans que la RTBF met, en juillet/août, de la rediffusion de chroniques du Cactus qui sont finalement obsolètes quasiment deux jours après leur première diffusion. On sent donc qu’on est en vacances et qu’on n’est pas du tout en direct."

Même si sa concurrente Bel RTL fait de même avec Votez pour moi, la RTBF a voulu innover en cet été 2019. "Avec la productrice Marie Iker, on s’était dit qu’on allait permettre à de nouveaux jeunes chroniqueurs de faire une revue de presse de la semaine, tous les vendredis, explique Jérôme de Warzée qui n’a pas donné à ces rookies de consignes précises mais plutôt donné carte blanche. Ce qui donne une petite surprise pour nos auditeurs et cela permet aussi d’entendre autre chose que ma voix à 8 h 15… Car il y en a qui doivent devenir fous à force de m’entendre (rire) !"

Depuis le début de l’été, de nouvelles têtes et voix ont donc fait leur apparition. "Parmi les huit, (...)