C’était au temps où les acteurs fumaient encore en interview. C’est dire si c’était il y a longtemps… En 2001, à Deauville, Vin Diesel était venu présenter le premier volet de ce qui allait devenir une franchise : Fast&Furious. Jus de pomme dans une main, clope dans l’autre, donc, celui que l’on avait déjà pu voir dans Il faut sauver le soldat Ryan, de Steven Spielberg, était tout excité à l’idée de parler grosses cylindrées. Pour autant, l’acteur au nom prédestiné - Diesel, dans un film sur les bagnoles, ça ne s’invente pas - ne nous avait pas fait l’effet d’un costaud avec un petit pois dans la tête. "Les êtres humains sont toujours infiniment plus compliqués que les personnages que nous jouons, nous avait-il confié. "Tout le travail, quand on compose un rôle, c’est de savoir mettre des limites. C’est un luxe, vous savez, de se glisser dans la peau de quelqu’un d’autre pendant trois mois. Je cherche dans mon histoire, dans mon passé, ce qui pourra me servir. Et puis, une fois que j’ai cerné cet aspect de ma personnalité, j’essaie de le développer pour composer quelque chose."

Au total, il a donc composé à huit reprises le personnage de Dominic Toretto, le faisant évoluer au gré des intrigues (certes toujours assez minces), imaginées par d’innombrables scénaristes et mises en scènes par autant de réalisateurs.

C’est que la franchise est rapidement devenue l’une des plus rentables du cinéma hollywoodien. Rien que l’épisode 7 a engrangé plus d’1,5 milliard de recettes dans le monde, ce qui en fait le sixième plus gros succès mondial de tous les temps. Et si l’on additionne tous les chiffres, les sept premiers opus ont rapporté plus de quatre milliards dans le monde rien qu’avec les sorties en salles….

Les frères Walker à la rescousse

Et ce n’est pas le seul record dont peut se targuer la série des Fast&Furious. Prenez la bande-annonce du 8e volet, diffusé ce soir sur La Une : en 24 heures, elle avait été vue 139 millions de fois !

Mais ce dont les fans de ces films bourrés de testostérone se souviennent surtout, c’est l’annonce, en plein tournage du septième épisode, de la mort de Paul Walker, complice de Vin Diesel depuis les débuts. Le 30 novembre 2013, à Los Angeles, celui qui campait le flic Brian O’Conner se tuait dans un accident de voiture, laissant la communauté de ses fans dans un profond désarroi. Interrompu, le tournage de Fast&Furious 7 put reprendre, notamment grâce aux deux frères de la victime, Caleb et Cody, qui, à la demande de la production, accepteront de jouer les doublures du disparu. Le film fut, évidemment, dédié à sa mémoire