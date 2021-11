Denis Brogniart fait en effet une apparition surprise dans la troisième saison de "Family Business" (disponible depuis le 8 octobre sur Netflix), sans doute la série française la plus décalée de la plateforme de streaming. Et pas uniquement parce qu'on y parle de commerce de "pastra weed" en famille. Mais aussi par l'humour qui se dégage de cette famille Hazan, entre le daron incarné par Gérard Darmon, le fils (Jonathan Cohen), la soeur (Julia Piaton) ou encore la mémé (Liliane Rovière). Sans oublier l'ambiguë Pénélope, interprétée par l'actrice belge Alexandra Vandernoot. "Quel bonheur de faire une apparition dans la 3eme saison de Family business!, avait ainsi écrit le présentateur de TF1 sur Instagram Je retrouve Jonathan Cohen et sa famille dans le 2ème épisode. Il va passer un mauvais moment!" Et de poursuivre: "Je me suis beaucoup amusé. Merci à tous pour votre accueil et votre bienveillance notamment Igor Gotesman, le créateur et réalisateur de la série! Et, bien sûr, Jonathan. Tous les deux sont des fans inconditionnels de “Koh-Lanta”!" Et de conclure par une question… "faut il fendre la bûche?!!!!"

Cette troisième saison, plus décévante que les deux premières car un peu poussive côté scénario, est marquée par cette fameuse scène hilarante de 4 minutes parodiant Koh-lanta, suite à la prise d'unchampignon hallucinogène par ses protagonistes. En effet, Jonathan Cohen -Josef dans la série- se retrouve au conseil face à Denis Brogniart et aux côtés de son ex-femme, le nouveau compagnon de celle-ci (William) et ses trois enfants.

Et aucun détail n'est laissé au hasard, Josef porte le brassard jaune autour du bras, Denis Brogniart est habillé de sa désormais célèbre chemise en jeans et tout le groupe nage en plein délire. En mauvaise posture face à ses "coéquipiers", Josef est face au présentateur de Koh-Lanta qui dépouille alors les bulletins de vote. Un geste réalisé exactement comme il le fait dans l'émission de survie de TF1. On vous passe les détails de cette scène d'adieu pour la savourer par vous-mêmes mais la parodie vaut le détour. Du nom écrit avec plusieurs orthographes et écritures différentes, au décompte final et à la sentence avec le flambeau. Tout y est. Même la discussion une fois Josef éliminé qui part dans une boutade autour de l'expression "fendre la bûche" et en référence à une scène précédente de l'épisode. "Si tu te fais fendre la bûche par William, balance Josef, les yeux embués. Promets-moi de ne pas le faire devant les enfants, c'est dangereux..."

Sans oublier un Denis Brogniart qui se parodie lui-même une fois qu'il apprend la signification de l'expression. Il lâche sa célèbre interjection "Ah!", surjouée comme il en a le secret (et tant de fois détournée sur les réseaux sociaux).