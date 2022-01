Au début des années 90, ils étaient les stars incontestées du petit écran avec leur Télé des Inconnus (1990-1992), sur Antenne 2 (devenue France 2). Leurs sketchs “Isabelle a les yeux bleus”, “Tourner manège” ou “Les chasseurs” font mouche. Tout comme avec leur spectacle. Résultat : un Molière du meilleur spectacle, deux 7 d’or et autant de Victoires de la musique récoltés en 1991. En 1995, ils récidivent avec le film Les trois frères. Sept millions d’entrées et le César de la meilleure première œuvre. C’est alors qu’un différend avec leur manager Paul Lederman vient casser net l’élan. Comme il détient les droits du nom “Les Inconnus”, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, s’ils ont encore joué ensemble, notamment sur Les rois mages (2001) et Les trois frères : le retour (2014), font “bande à part”.

Cependant, depuis plus de dix ans, ils évoquent régulièrement l’idée d’une reformation du trio. Il y a eu une apparition pour les Enfoirés en 2019 et l’annonce le 25 octobre dernier qu’ils ont dit oui à un scénario de film.

Confirmation ce mardi 11 janvier sur l’antenne de RTL en France. Didier Bourdon a évoqué un film en préparation pour les trois compères. Ils y jouent mais n’en signent pas le scénario. C’est la première fois depuis 2014 qu’ils se retrouveront ensemble sur le grand écran. Mais ce n’est pas tout. Le comédien, qui a aussi sorti son premier album l’an dernier, a évoqué des retrouvailles façons Friends. À savoir une émission de télévision pendant laquelle ils se raconteraient avec des images d’archives. La semaine dernière cependant, ils ont annoncé avoir refusé une offre de TF1.

Mieux encore, Didier Bourdon a évoqué un nouveau spectacle. Le premier depuis 1993 ! “On a envie de faire quelque chose. C’est le timing. C’est maintenant qu’il faut le faire. On pourrait prendre les anciens sketchs, les revisiter. On retrouverait d’autres idées.” Les trois Inconnus ont rendez-vous à la fin du mois pour avancer sur ce projet.