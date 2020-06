Ce vendredi soir, la saison 2020 de Koh-Lanta s'est ponctuée par l'épreuve des poteaux et des réactions en direct de tous les candidats. Pour certains téléspectateurs, la finale a été très décevante.

A l'issue de l'épreuve des poteaux et du jury final, sur un plateau sans public à cause des normes en vigueur à cause du coronavirus, Denis Brogniart a fait réagir tous les aventuriers de cette saison trépidante de Koh-Lanta et est revenu sur les éléments marquants.

A la fin de l'émission, on connaissait le nom du candidat qui remportait les 100.000 euros. Attention, si vous n'avez pas encore vu l'émission de ce vendredi 5 juin, nous vous conseillons de relire cet article une fois ce dernier visionné pour ne pas être spoilé.

Et cette fin d'émission, parlons-en. De nombreux fans étaient déçus de ne pas avoir une finale avec plus de suspense. Effectivement, dès que Naoil a gagné les poteaux et emmené Inès avec elle devant le jury final, ne sélectionnant pas Claude, favori de nombreux téléspectateurs, beaucoup de fans avaient compris que la majorité des votes iraient en la faveur de Naoil, jugée plus méritante.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont monté leur mécontentement.

Certains téléspectateurs ne comprenaient pas le choix de Naoil, de ne pas sélectionner Claude, aventurier considéré comme plus méritant qu'Inès, avec elle en demi-finale.

Pour certains, la finale devenait même traînée en longueur...