C’est dans les cabanes de Rensiwez que Sandrine Dans a donné rendez-vous aux fermiers de cette douzième saison de L’Amour est dans le pré. Pour l’occasion, Simon a préparé son plat fétiche, à savoir des carbonnades à la flamande.

Après des semaines mouvementées, l’aventure touche donc à sa fin pour les agriculteurs. Certains ont trouvé l’amour grâce à l’émission, d’autres l’ont effleuré.

Contre toute attente, Denis n’est pas arrivé au bras de Céline mais de Salia, une ancienne de ses compagnes qui lui avait pourtant écrit une lettre. Le réveil de sentiments passés et la peur d’un retour en arrière avaient toutefois freiné Denis qui n’avait pas choisi d’inviter la jeune femme au speed-dating. Après sa rupture avec Céline, il est toutefois retourné dans les bras de Salia.

Entre Pierre-Henri et Isabelle, l’histoire d’amour fut de courte durée. "On avait démarré une relation et puis, je me suis posé la question : ‘Est-ce que c’est la bonne personne, celle avec qui j’ai envie de continuer ?’ Je n’arrivais pas à répondre ‘oui’ à cette question. Je sentais qu’au fond de moi, je n’allais jamais avoir le déclic, qu’il n’allait pas avoir l’alchimie", explique le fermier qui a donc décidé de mettre un terme à sa relation avec la jeune femme pourtant amoureuse.

Fabienne et Claude se sont trouvé une complicité qu’ils n’attendaient pas. Tiffany a, de son côté, décidé de ne pas continuer son chemin avec Valentin qu’elle trouvait trop timide.

L’Amour était toutefois dans le pré pour Elodie et Simon dont le coup de foudre a été immédiat. Les quelques hésitations de la jeune femme se sont envolées lors du voyage. Bras dessus, bras dessous, le couple s’est montré plus amoureux que jamais. Au même titre que Rudy et Séverine qui sont au début d'une belle histoire.

RTL-TVI coupe la dernière partie de la finale à la surprise de tous

RTL a surpris les téléspectateurs en ne diffusant pas les dix dernières minutes de la finale. Face aux nombreux messages de mécontentement et de stupeur des internautes, Sandrine Dans a pris la parole sur Instagram. "Vous étiez peut-être en train de regarder L'Amour est dans le pré, tout comme moi. Et, grosse surprise, la fin de l'émission n'a visiblement pas été diffusée. J'en perds un peu mes mots..., dit-elle en story. Je suis désolée. Donc, on ne sait pas ce qu'il se passe mais je vous promets que vous découvrirez evidemment la fin de l'émission. Il doit y avoir un bug technique ou quelque chose comme ça. L'émission ne se termine pas sur Claude qui boit son petit verre. Il y a plein de choses après ça avec de belles images de fin au lendemain de la soirée." Pour connaître l'issue du programme, les téléspectateurs devaient impérativement se rendre sur RTL Play, la plateforme de streaming de RTL Belgium. C'est d'ailleurs sur cette dernière que Sandrine Dans a lancé la treizième saison de L’Amour est dans le pré, en invitant de futurs agriculteurs à s'inscrire.

L'animatrice promet toutefois que RTL-TVI diffusera la fin de l'émission "dans les jours qui viennent" pour ceux qui n'auraient pas pu la suivre sur RTL Play.