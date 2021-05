Moquée sur sa prise de poids, la jeune femme, qui a donné naissance à la petite Esmée, il y a un an, reste positive face à ses détracteurs en écrivant "Love myself tho" ("Je m’aime quand même") sur Twitter.

L’interprète de "Si t’étais là" a heureusement pu compter sur le soutien de ses nombreux fans. " Tu es belle, talentueuse et aimée alors ne te tracasse pas pour trois ou quatre demeurés et quelques jalouses " ou encore " Vous êtes magnifique, avant, pendant, post grossesse, et puis non vous n’êtes pas "grosse", vous étiez particulièrement élégante lors de l’ouverture de l’émission ! " font partie des messages qui ont, assurément remonté le moral à la jeune femme.