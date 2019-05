Il y a quelques semaines, après son élimination, Samuel était sur le point de refaire ses valises et de s’envoler vers Tokyo. Le destin en a toutefois voulu autrement. Le chef particulier de l’ambassadeur de Belgique au Japon a eu droit à une deuxième chance dans Top Chef. Une opportunité qui ne se présente pas deux fois et dont il va profiter pour aller le plus loin possible dans l’aventure. "Ça fait partie de mon parcours. Comme dans la vie, mon aventure n’a pas été linéaire. J’ai eu un petit coup de mou mais je me suis rattrapé parce que je n’avais pas le droit de partir comme ça. Michel Sarran, lui-même, me l’a dit. Tout cela m’a reboosté comme jamais", déclare Samuel qui s’apprête à affronter Guillaume en finale de cette dixième saison de Top Chef. Celle-ci se déroulera au Royal Palace d’Evian, aux abords du Lac Leman. "Avec Guillaume, on espérait partager cette finale ensemble depuis le début. C’est fou ce qui arrive…"

Guillaume se réjouit quant à lui d’affronter Samuel en finale de Top Chef.

Est-ce un adversaire que vous redoutez beaucoup ?

(...)