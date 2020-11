Entre Laura Laune et Laurent Ruquier, il y a désormais bien plus qu'un torchon qui brûle. L’affaire remonte au 24 octobre dernier, lors de la prestation de l’humoriste belge dans On est presque en direct. Sa chanson, trash, c’est sa marque de fabrique, est restée en travers de la gorge de l’animateur. Il est vrai que la lauréate de La France a un incroyable talent n’y a pas été avec le dos de la cuillère : “On peut critiquer la Shoah, dire que c’est mal on a le droit, mais on ne m’ôtera pas de l’idée qu’à cette époque au moins les trains roulaient. Et les cathos j’ai une idée, allez tous vous faire en…r”, etc. Ce soir-là, Laurent Ruquier n’était pas le seul mal à l’aise avec cet humour noir. Sur la Toile, de nombreux internautes ont estimé que l’humoriste avait touché le fond.

Mise au point

L’affaire a pris une tournure encore plus regrettable depuis, au point que Laura Laune s’est fendue d’une lettre publiée sur ses réseaux sociaux. Dans celle-ci, elle fustige l’attitude du présentateur de l’émission qu’elle accuse d’attiser la haine et de banaliser la violence faite à l’encontre des femmes. Bref, ça ne rigole plus du tout. “Je m’exprime rarement au premier degré, j’ai pour habitude d’utiliser l’humour et la satire pour aborder les sujets qui me touchent ou me révoltent, écrit-elle, mais je pense que quand on est artiste, et qu’on a la chance d’avoir une tribune et d’être écouté, il est aussi important d’oser parler sérieusement quand cela semble utile.”

Elle se dit ravie de ne pas plaire à tout le monde et que cela fait partie de la vie d’artiste. Et ajoute qu’elle défendra toujours le droit de chacun d’exprimer, publiquement ou non, son avis sur son travail, quel que soit cet avis. Ce qui en revanche ne passe pas, c’est qu’une personnalité suivie par plus de 1,5 million d’abonnés déclare sur ses réseaux sociaux “ne pas frapper les filles” mais pouvoir “faire une exception” pour Laura Laune. Un message liké par plus de 800 personnes déplore la Belge. Huit cents personnes visiblement d’accord avec le fait qu’il est normal de frapper un artiste parce qu’on n’a pas aimé sa prestation, ajoute-t-elle. C’est pour elle une incitation publique à la violence et à la haine émanant de quelqu’un qu’elle qualifie d’influenceur.

Le poids des mots

Une telle banalisation de la violence envers les femmes, ça la met hors d’elle, dit-elle. D’autant qu’elle dit avoir demandé à Laurent Ruquier, “en privé et en toute diplomatie, d’aider à apaiser la situation par un geste, ou juste un mot, condamnant la violence envers les femmes.” Chose qu’il n’a pas jugé nécessaire de faire, souligne Laura Laune.

“Un influenceur ne devrait jamais oublier le poids de ses mots quand il appelle à frapper une femme et qu’il trouve idiot de s’excuser pour cela”, juge-t-elle. “Non, on ne frappe pas, on ne tue pas un homme ou une femme parce qu’on n’aime pas son travail ou ses idées”, rappelle-t-elle enfin en soulignant que dans le climat actuel, "il est important de ne pas fermer les yeux, de redire certaines évidences et de joindre sa voix à celle des nombreuses personnes qui se battent pour qu’on soit libres de penser en s’exprimant dans un respect mutuel.”

C'est certain, ces deux-là ne passeront pas leurs vacances ensemble...