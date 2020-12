En octobre 2019, Felicity Huffman, alias Lynette Scavo de la série culte Desperate Housewive, avait été condamnée à 14 jours de prison et à une amende de 30 000 dollars qinsi que 250 heures de travaux d’intérêt général. Une peine qui faisait suite à une tentative frauduleuse d’inscrire sa fille dans une prestigieuse université en versant un pot-de-vin de… 15 000 €.. Aujourd’hui débarassée de cet encombrant fardeau, l’actrice américaine de 57 ans compte bien revenir sur le devant de la scène et surtout redorer son blason.

D’après le site Deadline, la chaîne outre-atlantique ABC aimerait la faire revenir à l’antenne, dans une série comique dont le nom est encore inconnu . Felicity Huffman en sera la productrice et Becky Hartman Edwards, auteure de Sex and the City, la scénariste. Quant à l’intrigue, elle s’inspirera de la vie de Susan Savage, une veuve qui hérita du jour au lendemain d’une petite équipe de baseball, suite au décès de son mari en 2009. Avec l’aide de sa famille et de son fils aîné atteint de trisomie 21, ellen va faire des Rivers Cats de Sacramento l’équipe la plus rentable de la ligue mineure de baseball.

Ce feuilleton marquera la quatrième collaboration de la célèbre Lynette Scavo avec ABC. Et la diffusion est prévue fin 2021, en fonction des conditions sanitaires durant les tournages dont seul un pilote a été commandé à ce jour.