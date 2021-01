Le conseil d’administration du syndicat américain, qui a fusionné celui du cinéma (SAG) et de la télévision/radio (AFTRA) en 2012, devait en effet se réunir ce mardi pour discuter des mesures disciplinaires à l’encontre de l'actuel président des Etats-Unis.

Plus de téléréalités ni d'apparitions sur les grands écrans

Si depuis les événements au Capitole, une pétition tourne sur la Toile pour supprimer Donald Trump du film "Maman j'ai encore raté l'avion" (et que l'acteur principal, Macaulay Culkin a validé), les choses sérieuses quant à son boycott d'Hollywood se précisent. Même si la réunion de ce mardi -l'audience sur son expulsion nécessite un vote des deux tiers du Conseil national- n’est que le début d'un processus qui pourrait prendre des semaines. Et que Donald Trump en personne est lui-même membre de ce syndicat.

Si son expulsion se confirme, comme le souligne Deadline, cela signifierait qu'il ne pourrait plus apparaître dans son émission de télé-réalité “The Apprentice” et” Celebrity Apprentice” (diffusées de 2004 à 2017) par exemple. L’article XIV du règlement de la SAG-AFTRA stipulant que "les membres peuvent être suspendus ou expulsés pour s’être engagés dans des actions contraires aux intérêts ou à l’intégrité de l’union."

Une jolie pension lui sera toutefois assurée

Si l'ancien homme d'affaires est évincé du syndicat, Donald Trump conservera toutefois sa pension. D'après les registres financiers consultés par Deadline, l’actuel président américain reçoit une pension de 90.776 dollars (soit 75.062 euros) pour son travail en tant qu’acteur (SAG). Mais aussi 8.724 dollars (soit 7.213 euros) pour le travail qu’il a effectué pour l’AFTRA. Pour rappel, le milliardaire de l'immobilier était en effet notamment apparu dans des films et séries à succès comme “Le Prince de Bel-Air” (1994), “Une nounou d’enfer”(1996) ou encore “Sex and the City” (1999).

Bref, si Donald Trump risque de ne plus être présent sur les écrans, il restera toujours les parodies à son encontre. Comme celle de Bénédicte Philippon, l'ex-Pouf du Grand Cactus, qui vient de parodier sa femme Melania dans une vidéo hilarante pour RTL Play (Konbinon). La vidéo est à voir ici.