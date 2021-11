Quelques jours après les adieux de Jill Vandermeulen en speakerine, un nouveau visage fait son arrivée sur RTL-TVI. Il s’agit de Fiona De Paoli, une journaliste tournaisienne de 25 ans qui officie à No Télé et Télé MB. La jeune femme a fait ses débuts de speakerine ce lundi sur la chaîne privée. Une expérience non sans émotion. “Le stress était évidemment compliqué à gérer. Je n’avais pas envie de décevoir. Comme on fait trois ou quatre enregistrements en une fois, j’avais aussi envie de me réinventer à chaque fois, de ne pas toujours dire la même chose. Heureusement, au fil des speaks, le stress se dissipait”, explique Fiona De Paoli qui avoue s’être “roulée par terre” tant elle était contente d’avoir réussi sa première journée de tournage.

Avant le grand jour, la journaliste s’est entraînée auprès de Jill Vandermeulen et Laura Beyne. “Elles m’ont conseillé de rester moi-même”, explique celle qui a également travaillé sa voix et ses déplacements avec une coach.

“Je suis arrivée sans objectif précis. L’expérience me tentait parce qu’on pouvait débarquer en étant nous-même. Il y avait beaucoup de liberté”, explique Fiona de Paoli qui ne fait pas de plans sur la comète. “Je suis ouverte à tous les projets qu’on me propose mais je préfère d’abord faire quelques speaks pour m’imprégner de l’ambiance.”

Déterminée à continuer son travail de journaliste en parallèle de celui de speakerine, Fiona De Paoli sait déjà à quoi elle va carburer pour surmonter ses longues journées : “Redbull, café et pas de dodo !”