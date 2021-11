Chaque année, quelque 28.000 femmes seraient victimes de violences conjugales en Belgique. En 2020, 25 féminicides ont été recensés et plus de 18 crimes de ce genre ont déjà été comptabilisés cette année. Des chiffres affolants, inquiétants. Le 22 novembre prochain, à l’occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, AB3 diffusera deux numéros de Crime conjugal, des documentaires qui reviennent sur l’histoire de femmes qui ont vécu l’enfer et qui ont succombé aux coups donnés par leur conjoint.

Personnalité phare du PAF, Flavie Flament a été invitée à poser sa voix sur l’un d’entre eux qui met en lumière la triste histoire de Marine Dupuy, une femme de 28 ans sauvagement tuée de 18 coups de couteau, dont trois mortels, par son compagnon. Interview.