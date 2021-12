Il y a quelques mois, TF1 fêtait en grande pompe le vingtième anniversaire de la Star Academy, téléréalité qui a marqué le petit écran et qui a notamment révélé des vedettes de la chanson comme Jenifer, sa première gagnante, Nolwenn Leroy, Grégory Lemarchal mais également Nikos Aliagas, présentateur phare de l’émission.

Mais l’année 2001 regorge d’autres lancements historiques. Cette année-là, Stars à domicile voyait également le jour sur TF1. Présentée par Flavie Flament, animatrice en vogue de l’époque, cette émission avait la particularité de mettre une personnalité en rapport avec l’un de ses plus grands admirateurs. Sans le savoir, ce dernier allait se retrouver face à face avec son idole dans un endroit qui lui est familier comme son domicile, par exemple.

Le concept avait connu un joli succès au début des années 2000 et avait compté plusieurs grandes stars telles que Patrick Bruel, Pascal Obispo, MC Solaar, Lara Fabian, Ricky Martin, Kylie Minogue ou encore Céline Dion.

Pour les vingt ans de Stars à domicile, TF1 a donc choisi de marquer le coup en faisant revenir le programme sur son antenne dans le courant du premier semestre 2022, révèle Le Parisien. Et cela sous forme d’une soirée événementielle mêlant rediffusions et nouvelles séquences. Le média évoque même une possible reprise de l’émission.

Falvie Flament, ancienne présentatrice vedette du programme qui avait déserté TF1 en 2010 sera également de la partie. Pas physiquement toutefois mais en tant que voix-off de l’émission. Il faut dire que depuis son départ de TF1, la journaliste s’est fait plutôt discrète sur le petit écran, s’épanouissant plutôt sur les ondes où elle anime, actuellement, Jour J sur RTL. Interrogée par nos soins, il y a quelques semaines, elle nous avait confié à quel point elle était heureuse d’avoir pris ses distances avec la télévision. “Elle ne me manque pas du tout. Sinon, j’en aurais fait. Ça fait maintenant dix ans que j’y interviens de façon épisodique, en tant qu’invitée ou pour prêter ma voix à un documentaire, par exemple. Tant que je ne pourrai pas y faire ce que j’aime, je n’y retournerai pas”, nous expliquait Flavie Flament qui n’a visiblement pas résisté à l’appel de TF1 pour cet événement spécial.