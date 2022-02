L’année de TF1 est rythmée par plusieurs anniversaires d’envergure. Après la Star Academy, c’est au tour de Stars à domicile de souffler ses vingt bougies sur la chaîne française. Un événement qui, comme pour le télécrochet, va être célébré en grande pompe. Diffusée de 2001 à 2004, l’émission, qui consistait à filmer la rencontre d’une personnalité publique avec l’un de ses fans, va faire son grand retour dans le cadre de deux primes inédits, les 18 et 25 février, sur TF1. À sa présentation, le même visage qu’il y a vingt ans : Flavie Flament. Une surprise quand on sait que l’animatrice phare de l’époque a choisi de se faire plus discrète sur le petit écran après son départ de TF1 en 2009.

Interrogée par nos soins, Eve Ewing, directrice générale de Reservoir Prod, société de production de Stars à domicile (mais également Ça commence aujourd’hui et Recherche appartement ou maison), nous en dit plus sur ce retour à l’antenne pour le moins inattendu.

L’émission va-t-elle revenir telle quelle sur le petit écran ?

"Non, elle reviendra lors de deux soirées événementielles qui raconteront l’histoire de Stars à domicile sous forme de documentaire. Flavie Flament revient sur des archives, des souvenirs et va à la rencontre des témoins de l’époque, des artistes et des anonymes. Il y aura des retrouvailles, mais également quatre surprises inédites par prime. Parmi elles, celle de Soprano à un fan."

Avez-vous eu du mal à convaincre Flavie Flament de revenir à l’antenne ?