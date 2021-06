La RTBF avait fait fort ce dimanche 20 juin au soir en diffusant d'un côté (sur la Une), la nouvelle émission "Un monde à part" présenté par François Mazure et de l'autre (sur Tipik), la tant attendue réunion de Friends. Si les fans semblaient nombreux à vouloir suivre cette émission nostalgique de la série mythique (diffusée depuis fin mai sur HBO Max et ce jeudi sur TF1) 17 ans après le dernier épisode, force est de constater qu'ils n'étaient pas tout à fait au rendez-vous. La faute au football? Non, les matchs se diffusaient à 18 heures ce dimanche et non vers 20h45 comme l'horaire de l'émission.

Au total, ce sont donc 163.627 téléspectateurs (+ 2246 visions en direct sur Auvio) qui se trouvaient devant Tipik hier soir. Soit le... 12e meilleur résultat de la journée, derrière les journaux télévisés, le foot et "Un monde à part" qui a fait plus de 190.000 téléspectateurs, soit la 10e meilleure audience de la journée selon les résultats du CIM. Un score d'audience en deça du Grand Cactus (aussi diffusé sur Tipik), par exemple, qui oscille souvent autour des 200.000 téléspectateurs (même si seuls 159.000 étaient présents pour son dernier numéro du 10 juin dernier).



Un téléspectateur sur 3 (entre 25 et 44 ans) sur Tipik



Tipik a toutefois réussi à faire 32,5 % de parts de marché sur sa cible (les 25-44 ans), soit un téléspectateur sur 3 de cette tranche d'âge devant Friends. Une réunion qui était déjà visible sur la plateforme Auvio depuis une semaine (disponible depuis le 13 juin dernier) mais qui ne rattrape pas les audiences télévisées. Un peu plus de 45.000 personnes (en ce compris les 2246 en vision direct hier soir) y ont en effet suivi les retrouvailles de Rachel (Jenifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joe (Matt Leblanc), Chandler (Matthew Perry) et Ross (David Schwimmer) et tous leurs guests (Lady Gaga, Justin Bieber, Tom Selleck, etc.). Sachant que les acteurs ont été payés entre 2,5 et 3 millions de dollars par personne pour participer à leur réunion mythique, on se doute que le cachet pour détenir sa diffusion exclusive en Belgique devait être colossal. D'où ce flop, pour la RTBF et les observateurs qui s'attendaient en effet à une ruée sur l'émission culte.



Mais pour ceux qui en redemandent -ou n'ont pas encore eu le temps de regarder ces retrouvailles-, elles sont toujours disponibles sur Auvio. Sans oublier le Carpool karaoké spécial de James Corden, visible ici sur Youtube.