"Les beaux gosses d'abord", plaide Florence Foresti !

Invitée de Yann Barthès ce jeudi 7 mai dans l'émission Quotidien, Florence Foresti a proposé sa propre stratégie pour sortir la France du confinement. Alors que le pays s'apprête à commencer son déconfinement le 11 mai, l'humoriste a regretté que ce dernier s'opère par couleurs - une carte des départements a été dressée indiquant lesquels pourraient effectivement sortir du lockdown - et a proposé de se baser plutôt sur... le physique. "On aurait pu se baser sur des critères esthétiques, a ironiquement suggéré la comédienne. On aurait peut-être pu déconfiner d'abord les beaux gosses, dont Yann Barthès fait partie évidemment, et les femmes moches, les vieilles de plus de 45 ans comme moi. On les laisse infuser comme ça tout l'été. On confine beaucoup plus longtemps les belles femmes, tout ce qui est mannequins, bimbos,... Ce sont des gens vulnérables, donc on les confine jusqu'à septembre 2021."Une suggestion de déconfinement qui a beaucoup fait rire le présentateur de l'émission et ses chroniqueurs.

L'humoriste en a également profité pour se confier sur la façon dont elle vivait cette période si particulière. "Ce qui n'est pas mal c’est que j’ai pu retisser des liens familiaux, notamment avec ma fille - Toni - que je vois beaucoup plus maintenant", a avoué Florence Foresti. C'est pourtant précisément au moment où la comédienne revenait sur la chance de pouvoir passer plus de temps avec Toni et sur leur proximité, que sa fille a fait irruption. "Maman! Y'a plus de wifi!", a crié l'adolescente depuis le fond de la pièce. Ce à quoi l'humoriste lui a répondu que c'était normal étant donné qu'elle était en interview. "Tout ça pour ton émission de ringards non mais t’es sérieuse", s'est indigné sa fille. Une remarque que Florence Foresti s'est contentée de commenter face à Yann Barthès. "Vous voyez, c'est plus apaisé", a-t-elle conclu, amusée.