Il y a quelques mois, alors que la onzième saison de The Voice, la plus belle voix, venait d’être lancée sur TF1, Florent Pagny annonçait la mauvaise nouvelle. Atteint d’un cancer du poumon, il est obligé de suspendre sa tournée afin de suivre des séances de chimiothérapie. "Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s’opérer. Je dois entrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X" avait-il expliqué dans une vidéo adressée à ses followers sur Instagram en janvier dernier.

Les fidèles du télécrochet ont toutefois pu le suivre dans les Auditions à l’aveugle, les Battles et les cross battles, trois étapes enregistrées en amont.

Dans les super cross battles, nouvelle épreuve que les téléspectateurs découvriront ce samedi, le chanteur se présente pour la première fois le crâne rasé. « Ces chimios, ça fait perdre un peu les cheveux", lance Florent Pagny à Nikos Aliagas au début du numéro diffusé le 7 mai prochain, informe Télé Loisirs qui a assisté à l'enregistrement. Il ajoute: « Mais ça va, ça ne nous empêche pas de rester en forme et d'avoir une belle gueule."

S’il est à l’affiche de la demi finale et de la finale du télécrochet diffusées en direct à partir du 14 mai prochain, on ne sait toutefois s’il sera présent physiquement sur le plateau ou s’il interviendra en duplex. "J'ai quand même six mois de chimio. Je ne sais pas comment je serai au bout des six mois. Peut-être qu'en mai je serai impeccable, et puis peut-être que je serai fatigué. On s'organisera" avait-il déclaré sur le plateau du 20 heures de TF1.