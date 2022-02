Non, vous n’avez pas manqué un épisode. Florent Pagny n’était pas l’invité spécial de The Voice en Belgique et The Voice, la plus belle voix n’a pas repris en cachette sur TF1. C’est Vianney qui a lâché quelques informations sur la nouvelle saison française du télécrochet, la 11e, qui débarque ce samedi 12 février.

Dans un entretien à Télé 7 jours, le chanteur a dévoilé un grand moment vécu sur le plateau pendant les Blinds qui ont déjà été mis en boîte. Lors de ces auditions à l’aveugle, Florent Pagny a fondu en larmes. Rien à voir avec le cancer du poumon inopérable qui lui est tombé dessus, il a été submergé par l’émotion lors de la prestation d’un candidat.

Ce dernier s’est présenté sur le plateau indiquant chanter pour sa femme. “Ce fut un moment très fort, qui nous a vraiment tous bouleversés. Florent y compris, qui pleure très rarement. J’avoue que moi aussi, je retiens beaucoup mes larmes, mais c’est beau de se laisser aller”, a confié Vianney. Histoire de couper court aux critiques qui régulièrement affirment que les coachs sont dirigés par oreillette interposée et que l’émission est en réalité pipée, le chanteur a ajouté : “La séquence est tellement magique que les gens vont peut-être penser qu’elle a été préparée, mais pas du tout. Nous n’avons jamais aucune indication à l’avance. Tout cela est venu très naturellement.”

De son côté, Florent Pagny a tenu à rassurer ses fans. “Chimio commencée mais la vie continue. Très belle journée en Corse avec mes camarades de chant”, a-t-il posté sur Instagram samedi, entouré de Patrick Bruel, Patrick Fiori et Charles Papi. Ils étaient réunis en Corse à l’occasion du tournage d’un clip destiné à l’album Corsu 2 célébrant la chanson corse.