Alors que The Voice, la plus belle voix bat son plein sur TF1 – le deuxième numéro des Cross Battles sera diffusé ce samedi -, la présence de Florent Pagny à la demi-finale et à la finale en direct n’était jusqu’ici pas confirmée. Atteint d’un cancer du poumon, le coach historique de The Voice a participé aux enregistrements des premières épreuves avant de démarrer ses séances de chimiothérapie. Impossible donc pour lui de certifier pouvoir assurer les directs qui démarrent le 14 mai prochain. “En mai, je ne sais pas… J’ai quand même six mois de chimio, donc je vais finir en mai. Je ne sais pas comment je serai au bout des six mois, avait-il confié sur le plateau du 20 heures de TF1. Pour l’instant, la première (chimiothérapie, ndlr.) se passe bien, mais bon, tout peut se passer aussi. Peut-être qu’en mai, je suis impeccable, et peut-être qu’en mai, je suis fatigué… On s’organisera.”

Ce mardi, dans un communiqué, TF1 a toutefois annoncé que les quatre coachs, dont Florent Pagny, allaient “vivre une soirée chargée en émotions et en surprises” lors de la demi-finale. L’interprète de Ma liberté de penser sera visiblement bel et bien présent pour les directs. Reste maintenant à savoir s’il s’installera dans l’emblématique fauteuil rouge aux côtés de ses camarades, Vianney, Amel Bent et Marc Lavoine ou s’il apparaîtra en duplex sur un écran géant comme l’avait fait Lara Fabian lors de la saison 9 parce qu’elle était coincée à Montréal en plein confinement.