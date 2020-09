Place à la cuisine sur Tipik. Le nouvelle "chaîne" de la RTBF, née de la fusion entre La Deux et Pure FM, propose dès ce mardi Stress en cuisine, un divertissement dans lequel deux personnes qui se connaissent devront s'affronter derrière les fourneaux sous le regard de Bénédicte Deprez et sous les instructions de Florian Barbarot, ancien candidat à Top Chef. Contacté par nos soins, ce dernier nous en dit un peu plus sur ce nouveau programme.