Comme chaque année, la Belgique est bien présente dans Le Meilleur Pâtissier. Lors de la neuvième saison du concours, qui débute ce lundi sur RTL-TVI, c’est Florian, un Bruxellois de 31 ans, qui défendra les couleurs noir-jaune-rouge. " Ça ne me met pas la pression d’avoir la Belgique derrière moi. Je sais que c’est un pays bienveillant , se rassure le régisseur en événementiel qui a découvert la pâtisserie il y a seulement deux ans. J’étais en pleine période de convalescence après une blessure. Je passais mes journées entre mon lit et mon fauteuil à regarder la télévision et notamment Le Meilleur Pâtissier. Je suis devenu un grand fan de l’émission. C’est comme ça que j’ai commencé à pâtisser et à aimer réaliser des desserts. Avant, je cuisinais plutôt des repas chauds. "

Comment êtes-vous arrivé au Meilleur Pâtissier ?

"En goûtant mes gâteaux, ma meilleure amie était persuadée que je pouvais participer à l’émission. Elle m’a donc inscrit sans me le dire. Mais je me sentais prêt donc j’ai finalisé l’inscription et me suis vraiment réjoui lorsque j’ai appris que j’avais été sélectionné pour participer à l’émission."

Comment vous êtes-vous préparé au concours ?