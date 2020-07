Pour de nombreuses émissions, les semaines de confinement ont été un calvaire. "Fort Boyard est passé à deux doigts de ne pas voir le jour cette année ", déclare Olivier Minne, présentateur du jeu télévisé de France 2. D’autant plus que, précise-t-il, "cette saison a été tournée sans assurance et donc avec le risque majeur de devoir interrompre le tournage si un drame sanitaire venait à s’y déclarer. Et ensuite de ne pas trouver d’aide pour compenser l’investissement mis en place ".

Heureusement, le fort a pu rouvrir ses portes à temps pour proposer une nouvelle saison aux téléspectateurs. Des mesures sanitaires ont été prises lors du tournage mais elles ne seront que peu visibles à l’écran.