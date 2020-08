Le lancement de The Voice Kids, avec le nouveau venu Kendji Girac, c’était l’événement télévisuel annoncé de samedi soir. Mais avec 3,37 millions de téléspectateurs, l’émission de TF1 a perdu 100 000 fans par rapport au lancement de l’an dernier et réalisé son plus mauvais démarrage.

Du côté de Fort Boyard, on ne pavoise pas non plus. Le jeu présenté par Olivier Minne n’a attiré que 2,56 millions de paires d’yeux. Soit le pire score d’audience de la saison. Tous deux ont été battus par la… rediffusion d’un téléfilm de France 3, Les crimes silencieux (3,43 millions de Français ont suivi l’enquête avec Richard Berry et Odile Vuillemin). Et il paraît que la fiction n’a plus la cote à la télévision…