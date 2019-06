Fort Boyard

20.50

À l’approche de l’été, les téléspectateurs s’attendent à retrouver leurs émissions estivales favorites sur le petit écran. Fort Boyard fait partie de ces dernières. Et, ça fait trente ans que ça dure ! Cette année, le jeu télévisé, présenté par Olivier Minne, souffle, en effet, ses trente bougies sur La Une et sur France 2. Une pérennité qui s’explique par la faculté du programme à se renouveler à travers les années et par les bons scores d’audience qu’il réalise chaque saison.

Des épreuves inédites et de nouveaux personnages

Sur les 650 épreuves inventées depuis le démarrage de Fort Boyard, en 1990, 120 prennent place dans la liste des épreuves susceptibles de se retrouver dans cette trentième saison. Pour cet anniversaire, la société de production ALP (Adventure Line Productions) a également préparé une série d’épreuves inédites comme le temple maudit, le coton-tige aérien, le roi du silence et des épreuves cultes revisitées en duo comme le double saut de l’ange et la double chaise instable. Ces dernières seront à relever par des personnalités provenant d’univers totalement différents. De Jeremstar à Big Flo et Oli en passant par Camille Lacourt, Pierre-Jean Chalençon, Adil Rami ou encore Valérie Damidot. Une d’entre elle aura toutefois eu raison de Samuel Etienne, animateur de Questions pour un champion qui s’est brisé trois côtes lors d’un tournage.

Pour cet anniversaire, le Père Fouras a également été fouiller dans ses vieux cartons. Il en ressort Patrice Laffont, l’ancien présentateur culte de Fort Boyard. À chaque numéro, celui-ci devra envoyer les candidats dans "des épreuves mythique qui ont marqué l’histoire du jeu", explique France 2. Autre surprise : la présence de Magloire, ancien animateur de NRJ 12, dans le rôle du génie maléfique qui se fera un malin plaisir à regarder souffrir les candidats.