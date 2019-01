Télévision Jean-Pierre Foucault fera ses adieux àce samedi soir sur TF1.

En juillet 2000, Jean-Pierre Foucault, animateur emblématique du petit écran français, lançait un divertissement qui allait devenir, quelques années plus tard, le jeu le plus populaire de la télévision en matière d’audiences. Qui veut gagner des millions ?, émission tirée du format néerlandaisWho wants to be a Millionnaire ?, s’installe dans les foyers de façon quotidienne, devenant un des rendez-vous phares de la journée. Le principe est simple : répondre à des questions de culture générale afin d’augmenter le montant de ses gains.

"Ma première est un beau souvenir parce qu’on a senti que ça allait être une grande émission, se rappelle Jean-Pierre Foucault sur le site de TF1. Nous étions stressés car même si on savait qu’elle marchait un peu partout dans le monde (le format est présent dans plus de 120 pays, dont la Belgique avec Alain Simons sur RTL-TVI, NdlR) , on ignorait comment allait réagir la presse et le public en France. Pour l’anecdote, c’est ma fille qui faisait ses études aux États-Unis qui m’a envoyé la cassette de Who wants to be a millionnaire ? , convaincue qu’il fallait l’adapter en France. J’en ai parlé à Étienne Mougeotte qui l’a achetée et je l’ai animée." La renommée de l’émission fut telle que l’expression "C’est votre dernier mot ?" est devenue une marque de fabrique pour Jean-Pierre Foucault.