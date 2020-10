"En raison de l’actualité, la diffusion du feuilleton Un si grand soleil est momentanément interrompue dès ce jeudi 29 octobre", a ainsi communiqué France 2, au sujet de sa saga phare diffusée juste après leur journal télévisé, et faisant suite à l'allocution de Macron la veille. "L’Édition du Journal de 20 Heures sera prolongée. La date de la reprise de la diffusion sera communiquée ultérieurement."

Les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement français autorisent toutefois la poursuite des tournages. "Le tournage de la série se poursuit dans le respect des conditions sanitaires requises", précise France Télévisions dans ce même communiqué.

Comme en mars dernier, le soleil ne brille pas

L'annonce du premier confinement avait provoqué un sacré tohu-bohu dans les programmations télévisées. L'arrêt des tournages avait obligé de suspendre certaines diffusions, comme c'était déjà le cas pour Un si grand soleil. Il y a sept mois, France 2 avait souligné le besoin pour la chaîne de donner la priorité à l'information "afin de rendre compte pleinement de la crise du Covid-19".

L'actrice principale, Mélanie Maudran, avait alors adressé un message aux fans, sur Instagram. "Pas vraiment envie d’ouvrir les yeux quand la réalité dépasse la fiction... diffusion et tournage interrompus pour les équipes d’Un si grand soleil, j’ai une immense pensée pour celles et ceux qui vont être impactés durement par cette crise inédite et ces mesures drastiques... Nos aînés isolés, nos médecins dépassés, nos enfants à occuper, une économie complètement ébranlée... Beaucoup de dommages collatéraux c’est certain. Le soleil ne brille pas vraiment dans cette incertitude générale, alors restons unis, positifs, et surtout prenez bien soin de vous les amis en attendant des jours meilleurs."