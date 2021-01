Les discussions ont été très animées ce soir dans Touche Pas à Mon Poste, c'est le moins que l'on puisse dire...

Ce mardi 26 janvier, le chanteur Francis Lalanne était l'invité de Cyril Hanouna dans TPMP. La soirée était consacrée à des débats sur les mesures sanitaires en vigueur et la gestion de la crise du Covid-19. Dès le début de la soirée, Francis Lalanne, persuadé que le gouvernement a mis la vie des Français en danger, a tenu des propos très forts.

"On est 60 millions de prisonniers de ce monsieur (ndlr: le Président Macron). Le Président, depuis le début, a menti aux Français: il a minimisé la crise, il a fait retirer des médicaments qui pouvaient sauver des Français, il a empêché des médecins de prescrire des traitements précoces (...). La façon dont la crise a été gérée a couté la vie à des Françaises et des Français", a déclaré le chanteur.

Ces déclarations n'ont pas plu aux chroniqueurs présents, et notamment à plusieurs médecins interrogés, qui ont qualifié ses déclarations de "paranoïaques". Face à leurs remarques, Francis Lalanne a une première fois quitté le plateau, en expliquant: "Je n’ai pas envie de rentrer dans un procès de Francis Lalanne, je n’ai pas envie de rentrer là-dedans et de discuter avec 25 personnes. Au revoir mes amis".

"Le masque est un incubateur de microbes"

Le chanteur est ensuite revenu sur le plateau. Alors que le médecin Jimmy Mohamed lui faisait la morale et déclarait "être consterné" par ses propos, Lalanne a une nouvelle fois menacé de quitter la salle en s'emportant et en ressortant les mêmes arguments de "traitements précoces". Ce à quoi le médecin invité lui a répondu: "La première chose que vous pouvez faire, c'est mettre votre masque dans les couloirs au lieu de vous balader sans masque. Ca, c'est un traitement précoce". Et le chanteur de rétorquer: "Le masque est un incubateur de microbes", avant de quitter définitivement le plateau.

Les déclarations de Francis Lalanne ont fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.