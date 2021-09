C’était l’un des moments forts du Festival de Fiction TV de La Rochelle. Connu pour nous faire rire, Franck Dubosc nous a, cette fois-ci, plutôt fait pleurer. L’acteur de Camping a mis le cap sur la Charente-Maritime pour venir présenter La Dernière Partie, téléfilm de TF1 inspiré de la fin de vie de son propre père, Lucien, euthanasié en 2002.

Une histoire bouleversante qu’il considère comme "une occasion de dire au revoir" à un père à qui il n’a "jamais dit ‘je t’aime’. " C’est une façon de lui rendre hommage et d’essayer de me servir de ce que je connais pour tenter d’y mettre des sentiments et de les transmettre aux autres. Ça exorcise quelque chose. C’était bien de le faire je trouve. Est-ce que lui aurait accepté ou aimé que je fasse ça ? Je n’en sais rien. Il y a quelque chose d’égoïste dans cette initiative ", nous explique Franck Dubosc qui interprète son propre rôle quelque peu revisité. Son personnage, Christophe Maquet, n’est pas un artiste mais un avocat réputé.

(...)