Ils se partagent le même plateau du JT de la RTBF. Bientôt, c'est sur scène qu'ils se retrouveront. Le 25 septembre prochain, François de Brigode et Laurent Mathieu, tous deux Carolos, donneront une représentation unique à l'Eden de Charleroi. Le premier lira des extraits de la Peste de Camus et le second, guitariste de 4menStanding jusqu'à la séparation du groupe en 2017, l'accompagnera en chantant du rock, guitare à la main. "", écrit l'Eden sur sa page Facebook.

Collègues mais également amis, les deux journalistes ne manquent jamais une occasion de mettre leur ville d'origine à l'honneur ou de s'y retrouver pour passer de bons moments.