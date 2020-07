Contrairement à de nombreux Belges, le coronavirus n’est pas parti en vacances ! Le bilan de ce lundi le prouve : chez nous, la tendance de contamination au Covid-19 est à la hausse, surtout chez les 20-30 ans. Nous sommes dans une situation “préoccupante mais pas alarmante”, déclare Dr Marius Gilbert sur le plateau du 19 h 30 de La Une.

L’épidémiologiste rappelle que “l’ensemble du dispositif fait appel à la responsabilité des uns et des autres” et que “toutes les personnes amenées par leur action à faire de la prévention doivent le faire”.

Face à ce constat et à ces conseils, François de Brigode a tenu à clôturer son bulletin d’info en sensibilisant les téléspectateurs au port du masque, élément important dans la lutte contre la propagation du virus. “Et puis, n’oubliez pas ceci !”, dit-il en enfilant, non sans mal, le masque noir et blanc qui se trouvait sur la table du JT. “Sortez masqués ! Vous protégez les autres, vous vous protégez vous-même. C’est important. Merci.”

Plus tôt dans la journée, le journaliste avait déjà fait passer le message sur les réseaux sociaux en publiant une photo de lui portant un masque. Comportant la langue rouge emblématique des Rolling Stones, ce dernier fait également écho de sa passion pour le groupe de rock britannique qu’il a déjà pu rencontrer. “Si ma “notoriété” peut pousser à porter le masque”, écrit-il à côté du cliché.

Le présentateur du JT n’est pas la seule personnalité à sensibiliser les gens au port du masque. De l’autre côté de l’Atlantique, Jenifer Aniston, star de la série Friends, publiait, dimanche dernier, une photo choc de l’un de ses amis couché sur un lit d’hôpital et branché sur un respirateur artificiel. “Voici notre ami Kevin. Il n’avait pas de problème de santé. Voilà les conséquences du Covid. C’est réel”, écrit l’actrice américaine qui précise que la photo date de début avril et que son ami a désormais “presque récupéré”. “On ne peut pas être naïf et croire que l’on peut dépasser ça… Si l’on veut que ça cesse, et c’est le cas, non ? La chose que l’on peut faire, S’IL-VOUS-PLAIT c’est de porter un masque !”