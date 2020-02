L’ancienne figure phare du JT de la RTBF est décédée à l’âge de 76 ans.

C’est une génération entière qui est en deuil depuis ce mardi. Dans un communiqué, la RTBF a annoncé le décès à 76 ans de Jean-Pierre Gallet, ancienne figure phare de l’info du service public.

Le journaliste avait démarré sa carrière en 1976 sur Radio Une, rebaptisée La Première. C’est toutefois au Journal Télévisé, dont il partageait la présentation avec Françoise Van De Moortel, Georges Moucheron et ensuite, Jean-Jacques Jespers, que l’homme a marqué le public, entre 1982 et 1988. "Nous étions dans un système totalement différent de celui d’aujourd’hui puisque nous étions à la fois présentateurs de JT et journalistes de terrain lorsque nous n’étions pas à la présentation" , confie Jean-Jacques Jespers, contacté par nos soins.

Après ces six années en tant que visage du grand rendez-vous d’info, Jean-Pierre Gallet s’est retrouvé dans l’envers du décor, au poste de rédacteur en chef du journal parlé. Une fonction qu’il exercera quelques années avant d’entamer une parenthèse politique d’un an, en tant que conseiller communication et presse auprès de Bernard Anselme, ancien ministre du Parti socialiste.

Son amour pour l’info a finalement pris le dessus. En 1995, le journaliste est de retour à la RTBF en tant que directeur de l’information.