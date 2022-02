Deux mois après la fin chaotique d’une saison marquée par la tricherie, Koh-Lanta fera son grand retour sur TF1, le mardi 22 février prochain. Mais alors que la production de l’émission pensait avoir laissé les problèmes du précédent chapitre loin derrière elle, un annonce vient à nouveau perturber le paysage. Le 9 février dernier, Le Canard Enchaîné révélait que François, l’un des aventuriers de Koh-Lanta : Le totem maudit, était actuellement mis en examen pour homicide involontaire avec six de ses collègues du service départemental d’incendie et de secours de l’Herault. Le pompier de 38 ans est, en effet, soupçonné d’avoir causé la mort d’un de ses camarades, Jérémy Beier, et blessé trois autres en donnant "à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes" lors d’une intervention sur un feu de forêt survenu en août 2016 à Gabian. Une information dont n’avait pas connaissance la production en réalisant les castings de l’émission. Interrogée par Voici, cette dernière précise toutefois qu’à ce stade de la procédure, François est "juridiquement présumé innocent".

A l’annonce de sa participation à Koh-Lanta, certaines voix se sont faites entendre. Parmi elles, celle de Lucas Canuel, victime qui a dû être amputée de ses dix doigts après avoir passé trois mois dans le coma. Dans Le Parisien, le jeune homme de 27 ans ne cache pas avoir été "choqué" et "énervé" en apprenant que François allait participer à Koh-Lanta alors que l’enquête est toujours en cours. "Chez les pompiers, ça ne passe pas, dit-il. Pour moi, c’est inadmissible. (…) Je peux comprendre qu’il veuille participer à une aventure comme Koh-Lanta. Mais, la moindre des choses, c’est d’avoir du respect envers nous." Pour lui, c’est "une marque de mépris pour les victimes". "Quand on sait qu’on est mis en examen pour homicide involontaire, on fait profil bas. On ne pavane pas à la télé. Quelle image ça donne des pompiers ? OK, c’est le playboy. Mais, avec une affaire comme ça aux fesses, je n’aurais jamais eu l’idée de m’inscrire."

Les propos du jeune homme ne sont pas passés inaperçus et ont poussé la mère de Jérémy Beier à partager, à son tour, sa façon de penser. "Nous savons certaines choses qui laissent un vilain goût d’injustice sur la mort de Jérémy", écrit-elle sur Facebook. "Depuis 2016, pas de deuil possible vu que le procès est en attente. (…) Depuis 2016, la famille est bloquée dans un espace temps entre le passé et l’avenir." Elle ajoute : "La vie continue mais un peu de discrétion n’est pas envisagée par le Sdis34 ou les personnes concernées..." avant de remercier Lucas pour sa "prise de parole et les mots".