François Hollande fait le tour des médias afin de promouvoir son nouveau livre, "Affronter". Dans ce livre il parcourt le paysage politique français auquel il adresse de nombreuses critiques. Cependant le socialiste n'hésite pas à le faire également sur les plateaux de télévision comme hier sur LCI.

Alors que l'émission se termine, Ruth Elkrief, la présentatrice, remercie l'ancien président pour sa venue. Au moment de lancer la suite du programme qui se trouve être le discours de Jean Castex, on lui signale dans l'oreillette que c'est une page de publicités qui arrive en premier lieu.

"On va écouter Jean Castex tout de suite ... Ah non ! C'est la pub maintenant", ce à quoi répond François Hollande, "C'est pareil", provoquant le rire et la stupéfaction de la présentatrice.

Plus tôt dans l'émission, le président écoutait la réponse d'Arnaud Montebourg sur ce que le socialiste avait écrit dans son livre.

François Hollande disait de Montebourg "qu'il se prenait pour Zorro alors qu'il était plutôt un zozo", un propos qu'Arnaud Montebourg n'a pas souhaité commenter.