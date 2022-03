Celui qui se souvient avoir donné les larmes aux yeux à JPP suite à son sujet sur Jacques Brel se dit "très touché" par la disparition de celui qui "ne voulait pas qu'on lui ramène une cravate dans un reportage". "C'est vraiment une grande perte car j'ai beaucoup appris avec lui. Et surtout, il nous considérait comme un membre de sa famille."

"C'est un moment très touchant car c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. C'est quelqu'un qui était très proche de ses équipes, très proches de ses journalistes qu'il considéraient un peu comme des membres de sa famille. Parce que c'est lui qui a développé le réseau des télévisions régionales. Et le bureau de Bruxelles en faisait partie, indirectement via le bureau de Lille et donc je l'avais rencontré à plusieurs reprises. Il nous appelait par notre prénom, nous appelait régulièrement. Quand un sujet lui plaisait, il nous le disait et inversement aussi. Il prenait son journal très au sérieux et c'est aussi ce qui faisait le succès de son JT."