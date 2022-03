Suite au succès des trois premiers numéros de Mad in Belgium diffusés en décembre dernier (avec plus de 620 000 téléspectateurs et 40 % de parts de marché), François Pirette va enregistrer de nouveaux épisodes de son antidote au Covid et à la morositié ambiante. Des spectacles -en mode comedy club- une nouvelle fois enregistrés en public entre le 24 mars et le 2 avril à la Comédie en île de Liège . Ces nouveaux shows de l’humoriste seront ensuite diffusés au printemps, dans un nouveau format de 60 minutes et en prime time.