L’humoriste préféré des Belges sera bien sur RTL-TVI avec son traditionnel show de fin d’année. Covid oblige, le concept est inédit.

Avec la crise sanitaire qui frappe le milieu du spectacle, de nombreux téléspectateurs se demandaient si le Petit Papa François Pirette allait descendre dans nos cheminées cathodiques durant les fêtes de fin d’année. "Je suis plus déprimé de ne pas pouvoir aller voir des spectacles que de ne pas avoir pu en faire en live ", confie l’humoriste qui rassure dans la foulée : "je ne vais faire que travailler jusqu’au 3 janvier !"

Spectacle, il y aura bien. Ce sera sur RTL-TVI, le premier dimanche de 2021, à 20 h 40. Le champion des audiences de RTL-TVI, dont le show en deux parties proposé l’an dernier, Le Borain des Bois, avait rassemblé plus d’un million de personnes, débarquera avec SRAS et Paillettes, titre qu’il a repris de son faux spectacle d’avril dans lequel il dénonçait la situation des salles culturelles. Ici, il sera question de sketches engagés qui auront pour thème… la crise sanitaire. "Voir toute cette industrie à l’arrêt, c’est d’une tristesse épouvantable. Et on est parti encore pour un an", déplore l’humoriste qui avait déjà surpris ses fans par son concept de série inédite, dans Formidables (qui aura droit à une seconde saison) avec des quidams comme acteurs.

(...)